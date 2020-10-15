Shaymuratova

Копирайтинг/рерайтинг

Я - новичок на этом ресурсе, но не в информационном пространстве.

У меня высшее образование по специальности "печатная журналистика".

Шестилетний опыт работы в должности главного редактора корпоративной газеты.

Двенадцатилетний опыт работы журналистом/копирайтером/рерайтером.

Занимаюсь SMM в социальной сети ВК.

Веду личные блоги политических деятелей в Инстаграме, ВК.

Пишу в разных жанрах, на любую тематику.

В работе ответственна, внимательна к деталям, пунктуальна.

Дайте мне шанс написать текст для вас, не пожалеете ни минуты.