Shaymuratova

Копирайтинг/рерайтинг
Я - новичок на этом ресурсе, но не в информационном пространстве.
У меня высшее образование по специальности "печатная журналистика".
Шестилетний опыт работы в должности главного редактора корпоративной газеты.
Двенадцатилетний опыт работы журналистом/копирайтером/рерайтером.
Занимаюсь SMM в социальной сети ВК.
Веду личные блоги политических деятелей в Инстаграме, ВК.
Пишу в разных жанрах, на любую тематику.
В работе ответственна, внимательна к деталям, пунктуальна.
Дайте мне шанс написать текст для вас, не пожалеете ни минуты.
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