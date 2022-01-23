Web-разработка (HTML5, CSS3, FLEXBOX, JS, PHP, LARAVEL), исправление ошибок, корректировка вёрстки.

--Воплощаю в реальность любые ваши идеи, если это никому не вредит и никого не очерняет.

--1.5 года упорного труда и развития в сфере веб-технологий

--В настоящее время работаю над усилением профессиональных компетенций по направлению разработки программного обеспечения (прошел

курсы обучения):

1. Видеокурс по фреймворку Laravel (курс Дмитрия Афанасьева)

2. Онлайн-курс обучения программированию на Java (JavaRush)

3. Интерактивный тренажер по SQL (Stepik)

Ссылки на GitHub:

• https://github.com/Shdbd/Lorem

• https://github.com/Shdbd/lara-lorem