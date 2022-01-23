Web-разработка (HTML5, CSS3, FLEXBOX, JS, PHP, LARAVEL), исправление ошибок, корректировка вёрстки.
--Воплощаю в реальность любые ваши идеи, если это никому не вредит и никого не очерняет.
--1.5 года упорного труда и развития в сфере веб-технологий
--В настоящее время работаю над усилением профессиональных компетенций по направлению разработки программного обеспечения (прошел
курсы обучения):
1. Видеокурс по фреймворку Laravel (курс Дмитрия Афанасьева)
2. Онлайн-курс обучения программированию на Java (JavaRush)
3. Интерактивный тренажер по SQL (Stepik)
Ссылки на GitHub:
• https://github.com/Shdbd/Lorem
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