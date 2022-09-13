Sheelbiker

Будем знакомы
Копирайтер, опыт написания всевозможных статей, текстов и текстиков — более пяти лет. Крайне ценю грамотный русский язык, чётко
сформулированные запросы и уважительное общение.
По образованию — инженер-химик (Северский технологический институт НИЯУ МИФИ, выпуск 2011 года, специальность 240601). Интересуюсь литературой, музыкой, философско-богословскими вопросами.
Предпочитаю писать на темы:
· Строительства, реконструкции и реставрации.
· Производства, установки и защиты металлоконструкций.
· Компьютерных технологий, программного обеспечения.
· Химии, химических технологий и оборудования.
· Общие, от бытовых советов до более или менее глубокомысленных размышлений.
За время работы написал множество:
· Постов для социальных сетей.
· Информационных статей.
· Пошаговых инструкций.
· Продающих текстов.
· Отзывов.
Часть работ представлена в портфолио. Готов выполнить тестовое задание — со всем уважением к себе и заказчику,
поэтому качественно и платно.
Для каких компаний/проектов писал:
· «Моспроекткомплекс».
· «Денталис».
· «Бестмаш».
· «Лабсиз».
· «ЛАНИТ».
· ESET — и многих других.
Портфолио:
https://docs.google.com/document/d/1V1lydh0wk9lmAvvF93WR1m8obCtIawSRF8_7gCW7ris/edit?usp=sharing