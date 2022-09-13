Sheelbiker

Копирайт, рерайт, описания, отзывы, инструкции, худлит

Будем знакомы

Копирайтер, опыт написания всевозможных статей, текстов и текстиков — более пяти лет. Крайне ценю грамотный русский язык, чётко

сформулированные запросы и уважительное общение.

По образованию — инженер-химик (Северский технологический институт НИЯУ МИФИ, выпуск 2011 года, специальность 240601). Интересуюсь литературой, музыкой, философско-богословскими вопросами.

Предпочитаю писать на темы:

· Строительства, реконструкции и реставрации.

· Производства, установки и защиты металлоконструкций.

· Компьютерных технологий, программного обеспечения.

· Химии, химических технологий и оборудования.

· Общие, от бытовых советов до более или менее глубокомысленных размышлений.

За время работы написал множество:

· Постов для социальных сетей.

· Информационных статей.

· Пошаговых инструкций.

· Продающих текстов.

· Отзывов.

Часть работ представлена в портфолио. Готов выполнить тестовое задание — со всем уважением к себе и заказчику,

поэтому качественно и платно.

Для каких компаний/проектов писал:

· «Моспроекткомплекс».

· «Денталис».

· «Бестмаш».

· «Лабсиз».

· «ЛАНИТ».

· ESET — и многих других.

Портфолио:

https://docs.google.com/document/d/1V1lydh0wk9lmAvvF93WR1m8obCtIawSRF8_7gCW7ris/edit?usp=sharing