Добрый день. Нам для нашего сайта необходимы статьи, информационно-коммерческие. Поясню что это значит. Наша компания занимается производством и продажей полимерной гранулы для различных производств. Нам нужны статьи описывающие технические свойства и характеристики сырья, а так же применение ...
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- Копирайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Для написания большой статьи в 150 000 символов необходим копирайтер. Цена договорная. Присылайте примеры работ и свою цену. Заказ отдам тому кто сделает лучшее предложение цены и качестваКопирайтинг24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5000
Требуется копирайтер. Требования: - грамотное написание текстов в указанной тематике без воды ради бОльшего числа символов - быстрое вникание в тематику по которой необходимо писать - быстрое написание текстов - умение писать продающие тексты с использованием ключевиков. - опыт в ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт9 лет назад