Shelbok

Сергей Shelbok

 
34 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание текстов для сайта pro-ptr.ru

    Добрый день. Нам для нашего сайта необходимы статьи, информационно-коммерческие.  Поясню что это значит. Наша компания занимается производством и продажей полимерной гранулы для различных производств. Нам нужны статьи описывающие технические свойства и характеристики сырья, а так же применение ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание статьи

    Для написания большой статьи в 150 000 символов необходим копирайтер. Цена договорная. Присылайте примеры работ и свою цену. Заказ отдам тому кто сделает лучшее предложение цены и качества

    Написание статей
    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется копирайтер

    $5000

    Требуется копирайтер. Требования: - грамотное написание текстов в указанной тематике без воды ради бОльшего числа символов - быстрое вникание в тематику по которой необходимо писать - быстрое написание текстов - умение писать продающие тексты с использованием ключевиков. - опыт в ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад