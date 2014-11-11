Архитектор-проектировщик-дизайнер

Кривчук ДарьяИгоревна

Архитектор

Дата рождения: 19.09.1993 (21 год)

Город проживания: Киевская обл., пгт. Барышевка, ул. Красилевская 8А

Семейное положение: Не замужем

Телефон, e-mail: 0668832767, [email protected]

Цель

Применение своих навыков и знаний на должности архитектора. Приобретениеопыта работы. Реализациятворческого потенциала. Непрерывное развитие и профессиональный рост.

Опыт работы

июнь 2013 г.— июль 2013

ЧАО «Институт Донбассреконструкция»

Стажёр

Обязанности:

· Перевод экспликаций помещений с иностранных языков;

· Подготовка чертежей к печати;

· Составление спецификаций оконных идверных проемов;

· Составление ведомостей отделки помещений.

и другие обязанности бесплатной рабочей силы на правах подсобного рабочего

Образование

сентябрь2010 г. — июнь 2014 г.

Высшее(бакалавр)

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, факультет«Архитектурный», специальность «Архитектура промышленных и гражданских зданий»,

г.Макеевка

Умения и навыки

· Опыт проектирования зданийразличного назначения.

· Знание и использование нормативной итиповой (типовые проекты‚ серии ) документации в проектной практике.

· Чтение и работа с чертежами.

· Опытный пользователь программ: AutoCad, ArchiCad,Artlantis, PRO100, MSOffice.

· Умение создавать презентационныйматериал: трехмерные модели и перспективные изображения в различных программах.

· Базовые знания программ: 3dMax, Adobe Photoshop, CorelDraw.

· Владение языками: английский – вышесреднего; украинский – свободно владею; русский – родной; немецкий, испанский –

начальный уровень.

Дополнительная информация

Инициативность,пунктуальность, легкообучаемость, коммуникабельность, доброжелательность,

нацеленность на результат, ответственность, стрессоустойчивость, энергичность,

креативность, стремление к новому, не обычному, самосовершенствование. Свободно

рисую от руки. Владению различными техниками живописи (акварель, гуашь). Навыки

выполнения архитектурных чертежей. Участвовала в научных-конференциях, занимала

призовые места. Сдала и защитила дипломную работу на отлично.