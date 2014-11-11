Кривчук ДарьяИгоревна
Архитектор
Дата рождения: 19.09.1993 (21 год)
Город проживания: Киевская обл., пгт. Барышевка, ул. Красилевская 8А
Семейное положение: Не замужем
Телефон, e-mail: 0668832767, [email protected]
Цель
Применение своих навыков и знаний на должности архитектора. Приобретениеопыта работы. Реализациятворческого потенциала. Непрерывное развитие и профессиональный рост.
Опыт работы
июнь 2013 г.— июль 2013
ЧАО «Институт Донбассреконструкция»
Стажёр
Обязанности:
· Перевод экспликаций помещений с иностранных языков;
· Подготовка чертежей к печати;
· Составление спецификаций оконных идверных проемов;
· Составление ведомостей отделки помещений.
и другие обязанности бесплатной рабочей силы на правах подсобного рабочего
Образование
сентябрь2010 г. — июнь 2014 г.
Высшее(бакалавр)
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, факультет«Архитектурный», специальность «Архитектура промышленных и гражданских зданий»,
г.Макеевка
Умения и навыки
· Опыт проектирования зданийразличного назначения.
· Знание и использование нормативной итиповой (типовые проекты‚ серии ) документации в проектной практике.
· Чтение и работа с чертежами.
· Опытный пользователь программ: AutoCad, ArchiCad,Artlantis, PRO100, MSOffice.
· Умение создавать презентационныйматериал: трехмерные модели и перспективные изображения в различных программах.
· Базовые знания программ: 3dMax, Adobe Photoshop, CorelDraw.
· Владение языками: английский – вышесреднего; украинский – свободно владею; русский – родной; немецкий, испанский –
начальный уровень.
Дополнительная информация
Инициативность,пунктуальность, легкообучаемость, коммуникабельность, доброжелательность,
нацеленность на результат, ответственность, стрессоустойчивость, энергичность,
креативность, стремление к новому, не обычному, самосовершенствование. Свободно
рисую от руки. Владению различными техниками живописи (акварель, гуашь). Навыки
выполнения архитектурных чертежей. Участвовала в научных-конференциях, занимала
призовые места. Сдала и защитила дипломную работу на отлично.
Портфолио
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