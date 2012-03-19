Веб-дизайн, полиграфия. Идея и уникальность, стиль и качество.

Для наиболее продуктивной и качественной работы, с вашей стороны потребуется:

- Четко написанное ТЗ (техническое задание) и ясное представление Ваших желаний и предпочтений.

- Предоплата 20% от стоимости проекта (предоплата не возвращается);

Со своей стороны гарантирую:

- Профессиональный подход к работе

- Гибкость в решении любой задачи

- Полностью выполненное ТЗ, - Ваша работа будет готова в точно установленный срок.

Ваша работа будет лучшая в моем портфолио.

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Какие работы осуществляю:

- Веб-дизайн ( дизайн сайтов, любые шапки и банеры которые будут на странице)

- Редизайн сайта (перестройка, новое проектирование всего сайта, адаптирование сайта к удобству для пользователей. Редизайн требуется каждые 2-3 года для обычных контент-проектов и каждый год для сферы электронной коммерции.)

- Сайт под ключ. (Работаем с талантливым верстальщиком и программистом и контент-менеджером, который занимается подбором уникального контента)

- Любая полиграфическая продукция (буклеты, листовки, календари и т.д.)

- Допечатная подготовка

- Верстка журналов

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Образование и опыт работы:

- высшее образование: дизайнер виртуальной среды (в Европейском институте)

- опыт работы в типографии и дизайн-студиях

- опыт работы: 3 года

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Цены:

- дизайн сайтов: от 150 $ (за главную) и + 50$ за каждую внутреннюю.

- редизайн: от 90$ и выше.

- сайт под ключ: от 350$ (смотря какая сложность работы и т.д.)

- полиграфия: флаер - одна сторона (4+0) 20$. Две стороны (4+4), как вы понимаете - 40$

листовка - 70$

буклет (в зависимости от кол-ва страниц) - 60 $

- допечатная подготовка - цена договорная

- верстка журнала - цена договорная

Оплата:

Оплату Яндекс.Деньгами принимаю, но с 11%-й надбавкой.

41001890129107 - кошелёк ЯД

Webmoney.

Буду рада вашим заказам и возможности сделать Вашу жизнь красивее!