Для наиболее продуктивной и качественной работы, с вашей стороны потребуется:
- Четко написанное ТЗ (техническое задание) и ясное представление Ваших желаний и предпочтений.
- Предоплата 20% от стоимости проекта (предоплата не возвращается);
Со своей стороны гарантирую:
- Профессиональный подход к работе
- Гибкость в решении любой задачи
- Полностью выполненное ТЗ, - Ваша работа будет готова в точно установленный срок.
Ваша работа будет лучшая в моем портфолио.
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Какие работы осуществляю:
- Веб-дизайн ( дизайн сайтов, любые шапки и банеры которые будут на странице)
- Редизайн сайта (перестройка, новое проектирование всего сайта, адаптирование сайта к удобству для пользователей. Редизайн требуется каждые 2-3 года для обычных контент-проектов и каждый год для сферы электронной коммерции.)
- Сайт под ключ. (Работаем с талантливым верстальщиком и программистом и контент-менеджером, который занимается подбором уникального контента)
- Любая полиграфическая продукция (буклеты, листовки, календари и т.д.)
- Допечатная подготовка
- Верстка журналов
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Образование и опыт работы:
- высшее образование: дизайнер виртуальной среды (в Европейском институте)
- опыт работы в типографии и дизайн-студиях
- опыт работы: 3 года
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Цены:
- дизайн сайтов: от 150 $ (за главную) и + 50$ за каждую внутреннюю.
- редизайн: от 90$ и выше.
- сайт под ключ: от 350$ (смотря какая сложность работы и т.д.)
- полиграфия: флаер - одна сторона (4+0) 20$. Две стороны (4+4), как вы понимаете - 40$
листовка - 70$
буклет (в зависимости от кол-ва страниц) - 60 $
- допечатная подготовка - цена договорная
- верстка журнала - цена договорная
Оплата:
Оплату Яндекс.Деньгами принимаю, но с 11%-й надбавкой.
41001890129107 - кошелёк ЯД
Webmoney.
Буду рада вашим заказам и возможности сделать Вашу жизнь красивее!
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