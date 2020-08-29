Shelihovaa

Pr менеджер

Опыт работы в PR более 3-х лет. Составляю пресс-релизы, нахожу новостные поводы. Опыт ведения Instagram аккаунта компании. Опыт организации фотосессий, съёмок видеороликов. Организовываю конференции и другие мероприятия. Работаю с Adobe Photoshop (визитки, афиши, листовки). Имею наработанную базу типографий и рекламных агенств. Изготовлю для вас любые виды полиграфии, имею опыт разработки фирменного стиля с нуля. Опыт разработки входных групп, оформление офисов согласно фирменному стилю. Есть опыт в съемке тематических видеороликов в качестве актрисы.