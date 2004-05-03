Прямые руки - залог успеха

Меня зовут Тимур, приятно познакомиться

Занимаюсь и не боюсь взяться за любую работу в любой сфере, интересн пробовать себя в новом да ещё и с большим потенциалом и прямыми руками, пробовал себя везде есть большой опыт в сфере: монтажа, отзывов, изготовление регламентов, логотипов , копирайт, а так же озвучка разных текстов на проф-льном оборудование, пишите оставляете заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО рассмотрю, распишем сроки - сделаем скидки, Жду Именно тебя