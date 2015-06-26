- Ретушь фотографий (100р.-300р.);
- Цветокоррекция фотографий (100р.-200р.);
- Качественная реставрация старых поврежденных фотографий (200р.-1500р.);
- Оцветление черно-белых или тусклых фотографий (200р.-1500р.);
- Нанесение и удаление водяных знаков (100р.-500р.);
- Создание тематических коллажей (500р.-1000р.);
- Замена фона фотографий (100р.-200р.);
- Разработка макетов (100р.-200р.);
- Допечатная подготовка (100р.);
- Иллюстрации на заказ (300р.-2500р.);
- Графические портреты (1000р.);
- Полноценная обработка фотографий (ретушь,цветокоррекция,фильтры)(100р.-500р.)
- Логотипы (500р.) (простые, яркие, запоминающиеся)
Выполнение быстрое и качественное.Отвественный подход.
Цены зависят от сложности работы.
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Дешево, так как мне нравится этим заниматься.
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