Быстро.Качественно.Дешево.Гарантия

- Ретушь фотографий (100р.-300р.);

- Цветокоррекция фотографий (100р.-200р.);

- Качественная реставрация старых поврежденных фотографий (200р.-1500р.);

- Оцветление черно-белых или тусклых фотографий (200р.-1500р.);

- Нанесение и удаление водяных знаков (100р.-500р.);

- Создание тематических коллажей (500р.-1000р.);

- Замена фона фотографий (100р.-200р.);

- Разработка макетов (100р.-200р.);

- Допечатная подготовка (100р.);

- Иллюстрации на заказ (300р.-2500р.);

- Графические портреты (1000р.);

- Полноценная обработка фотографий (ретушь,цветокоррекция,фильтры)(100р.-500р.)

- Логотипы (500р.) (простые, яркие, запоминающиеся)

Выполнение быстрое и качественное.Отвественный подход.

Цены зависят от сложности работы.

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Дешево, так как мне нравится этим заниматься.

Связь:

[email protected]

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