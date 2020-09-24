Sherkios

Игорь Грищенко Sherkios

 
22 годаРоссия/Уфа
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Удобные сайты и интернет-магазины.

Плюсы работы со мной:

  • Сделаю качественно и в срок.
  • Если я не управлюсь в срок, то верну до 50% от суммы заказа.
  • В течении недели после сдачи проекта бесплатно исправлю свои ошибки, которые были упущены при сдаче проекта.

Почему нет отзывов?

Только сейчас решил начать карьеру фрилансера, поэтому не успел еще обзавестись достаточным количеством отзывов. Но не переживайте я человек стремящийся к новым знаниям и новому уровню мастерства в своем деле, с каждым разом делая свою работу лучше и лучше.

Навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript
  • jQuery
  • БЭМ

О себе:

Занимаюсь версткой сайтов год и решил предоставить свои услуги на бирже.

Студент с желанием работать.

Контакты:

Вконтакте: https://vk.com/fyourh

Telegram: https://t.me/Sherkios

Почта: [email protected]

Телефон: +7 905 007 63 32

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