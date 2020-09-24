Удобные сайты и интернет-магазины.

Плюсы работы со мной:

Сделаю качественно и в срок.

Если я не управлюсь в срок, то верну до 50% от суммы заказа.

В течении недели после сдачи проекта бесплатно исправлю свои ошибки, которые были упущены при сдаче проекта.

Почему нет отзывов?

Только сейчас решил начать карьеру фрилансера, поэтому не успел еще обзавестись достаточным количеством отзывов. Но не переживайте я человек стремящийся к новым знаниям и новому уровню мастерства в своем деле, с каждым разом делая свою работу лучше и лучше. Навыки:

HTML5

CSS3

JavaScript

jQuery

БЭМ

О себе:

Занимаюсь версткой сайтов год и решил предоставить свои услуги на бирже.

Студент с желанием работать.

Контакты:

Вконтакте: https://vk.com/fyourh

Telegram: https://t.me/Sherkios

Почта: [email protected]

Телефон: +7 905 007 63 32