Удобные сайты и интернет-магазины.
Плюсы работы со мной:
- Сделаю качественно и в срок.
- Если я не управлюсь в срок, то верну до 50% от суммы заказа.
- В течении недели после сдачи проекта бесплатно исправлю свои ошибки, которые были упущены при сдаче проекта.
Почему нет отзывов?
Только сейчас решил начать карьеру фрилансера, поэтому не успел еще обзавестись достаточным количеством отзывов. Но не переживайте я человек стремящийся к новым знаниям и новому уровню мастерства в своем деле, с каждым разом делая свою работу лучше и лучше.
Навыки:
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- jQuery
- БЭМ
О себе:
Занимаюсь версткой сайтов год и решил предоставить свои услуги на бирже.
Студент с желанием работать.
Контакты:
Вконтакте: https://vk.com/fyourh
Telegram: https://t.me/Sherkios
Почта: [email protected]
Телефон: +7 905 007 63 32
Действие аккаунта приостановлено!
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