Елена Шалита
Графический и веб-дизайнер.
Занимаюсь дизайном с 2014 года (реальный опыт в проектах более 7 лет).
Из них 2,5 года работы в веб-студии на постоянной основе и 3 года в рекламном агентстве по наружной рекламе и полиграфии.
Выполнено более 200 проектов разной сложности (Лендинги, Многостраничные сайты, Интернет-Магазины, Оформление соц. сетей, Создание бренд-буков, макетов для полиграфической продукции)
Внимательно отношусь к деталям, прорабатываю каждую мелочь!
Перечень услуг:
Полиграфическая продукция (визитки, листовки, самоклейки, сертификаты, грамоты, открытки, плакаты, меню для кафе и ресторанов, календари и пр.)
Дизайн упаковки, этикетки
Наружная реклама (билборды, вывески)
Дизайн для соц. сетей и маркетплейсов
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