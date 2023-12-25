Елена Шалита

Графический и веб-дизайнер.



Занимаюсь дизайном с 2014 года (реальный опыт в проектах более 7 лет).

Из них 2,5 года работы в веб-студии на постоянной основе и 3 года в рекламном агентстве по наружной рекламе и полиграфии.

Выполнено более 200 проектов разной сложности (Лендинги, Многостраничные сайты, Интернет-Магазины, Оформление соц. сетей, Создание бренд-буков, макетов для полиграфической продукции)

Внимательно отношусь к деталям, прорабатываю каждую мелочь!



Перечень услуг:

Полиграфическая продукция (визитки, листовки, самоклейки, сертификаты, грамоты, открытки, плакаты, меню для кафе и ресторанов, календари и пр.)

Дизайн упаковки, этикетки

Наружная реклама (билборды, вывески)

Дизайн для соц. сетей и маркетплейсов

Пишите в Telegram @Elena_Shalita