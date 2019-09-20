ShevchenkoMaria

Мария ShevchenkoMaria

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Адаптивная верстка. HTML5, CSS3, Javascript, Bootstrap, Vue, React, Angular

Верстка сайтов любой сложности.

В работе использую:

  • HTML5
  • CSS3
  • JS
  • LESS
А также фреймворки

  • Vue/Vuex
  • React/Redux
  • Angular
Есть опыт работы с nodeJS

телеграм ShevchenkoMaria

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Отзывы заказчиков

svzem
52 года
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$16
10 баллов
6 лет назад
Сделать мобильную версию сайта на вордпресс
HTMLWordPress
Спасибо Марии за качественную работу, учла все пожелания. Однозначно рекомендую!
Работать приятно, Светлана постоянно на связи, постановка задачи понятная, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Sk-don
Сергей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Нужен верстальщик для доработки проекта.
BootstrapCSSHTMLJavaScriptjQuerySASSGulp
Отличный исполнитель. Заказывали верстку. Все выполнено качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично. Задача поставлена понятно, оплата быстрая. Всегда на связи. Рекомендую.
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