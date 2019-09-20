Адаптивная верстка. HTML5, CSS3, Javascript, Bootstrap, Vue, React, Angular
Верстка сайтов любой сложности.
В работе использую:
- HTML5
- CSS3
- JS
- LESS
- Vue/Vuex
- React/Redux
- Angular
телеграм ShevchenkoMaria
скайп mariyatemnowa
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Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
6 лет назад
HTMLWordPress
Спасибо Марии за качественную работу, учла все пожелания. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Работать приятно, Светлана постоянно на связи, постановка задачи понятная, быстрая оплата. Рекомендую!
$20
10 баллов
6 лет назад
BootstrapCSSHTMLJavaScriptjQuerySASSGulp
Отличный исполнитель. Заказывали верстку. Все выполнено качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Все отлично. Задача поставлена понятно, оплата быстрая. Всегда на связи. Рекомендую.