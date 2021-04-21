ShilovskaiaKris

Создание презентаций

Здравствуйте, меня зовут Кристина. Я специалист по созданию презентаций. Немного расскажу о себе:

Я очень люблю создание презентаций, сначала создавала их для своих проектов в школе в обычной программе, затем при поступлении в колледж занялась этим более усердно и стала работать на заказ и уже около года радую людей креативными и необычными работами, создаю индивидуальные работы , ведь по желанию заказчика необходимые детали в презентации будут нарисованы.

Умение работать в программах:

Все привыкли, что создавать презентации можно только в программе от office PowerPaint, но это далеко не так. Я работаю в таких программах как: Canva, Adobe Photoshop, procreate и т.д.

Важно отметить!

Я учитываю каждую мелочь при создании работы. Так же для просмотра навыков заказчик может предложить любую тему и область и ему будет выслана пробная бесплатная версия предполагаемой работы с дизайном, а затем если вам всё понравиться будет внесена 100% предоплата, потому что я хочу работать с людьми, который ценят труд и не будут банально обманывать. Сумма работы будет обговорена непосредственно напрямую с заказчиком, потому что учитывается объем работы ( кол-во информации, слайдов), дедлайн и наличие индивидуального дизайна нарисованного от руки)