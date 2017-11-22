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Полный список моих работ - behance.net/Shinkaruk24
Страница VK - vk.com/shinkaruk24
Email - [email protected]
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Портфолио
- Логотип197 просмотров
- Логотип182 просмотра
- Отделение изображения от фона (До/После)184 просмотра
- Меню для кальянной266 просмотров
- Постер для пиццерии + (процесс)205 просмотров
- Разработка арта на футболку + (процесс)183 просмотра
- Ретушь + цветокоррекция (До/После)201 просмотр
- Ретушь + цветокоррекция (До/После)248 просмотров
- Ретушь + цветокоррекция (До/После)201 просмотр
- Ретушь + цветокоррекция (До/После)218 просмотров
- Ретушь + цветокоррекция (До/После)226 просмотров
- Ретушь + цветокоррекция (До/После)208 просмотров
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