Shinkaruk

Олег Shinkaruk

 
30 летРоссия/Красноярск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Добро пожаловать на мою страницу! Надеюсь вам понравиться, приятного просмотра!;)

Полный список моих работbehance.net/Shinkaruk24

Страница VK - vk.com/shinkaruk24﻿

Email - [email protected]

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