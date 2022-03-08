UX/UI Дизайн | WEB Дизайн

Всегда придерживаюсь точности и ясности в своих проектах.

Предпочитаю делать основной акцент на интуитивно понятном, ориентированном на пользователя дизайне, и в то же время привнести максимум пользы для вашего бизнеса.

Чем я могу вам помочь:

• Дизайн Веб-сайтов, Посадочных страниц

• Дизайн Мобильных приложений

• Дизайн Веб приложений

• Создание Вайрфреймов

• Интерактивные прототипы и анимация

• Исследование UX, анализ

• Юзабилити и A/B тестирование

• Брендинг, дизайн логотипа

• Материалы в социальных сетях

• Дизайн брошюр, визитных карточек, плакатов

Я продолжаю развивать свои навыки с каждым днем. Не стесняйтесь обращаться ко мне по любому проекту веб/мобильного дизайна懶