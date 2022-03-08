UX/UI Дизайн | WEB Дизайн
Всегда придерживаюсь точности и ясности в своих проектах.
Предпочитаю делать основной акцент на интуитивно понятном, ориентированном на пользователя дизайне, и в то же время привнести максимум пользы для вашего бизнеса.
Чем я могу вам помочь:
• Дизайн Веб-сайтов, Посадочных страниц
• Дизайн Мобильных приложений
• Дизайн Веб приложений
• Создание Вайрфреймов
• Интерактивные прототипы и анимация
• Исследование UX, анализ
• Юзабилити и A/B тестирование
• Брендинг, дизайн логотипа
• Материалы в социальных сетях
• Дизайн брошюр, визитных карточек, плакатов
Я продолжаю развивать свои навыки с каждым днем. Не стесняйтесь обращаться ко мне по любому проекту веб/мобильного дизайна懶
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Портфолио
- Мобильное приложение34 просмотра
- Концепт Лендинга38 просмотров
- Анимация интерфейсов32 просмотра
- Концепт лендинга54 просмотра