Shkirdova

Лилия Shkirdova

 
31 годТаиланд/Самуи
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Откровенный копирайтинг.

Бездушное "тыканье" по кнопкам клавиатуры не даст результата. Больше энтузиазма, друзья мои!

Я - копирайтер. Копирайтер - самоучка, и нисколько этого не стесняюсь.

Мой опыт - это бессонные ночи, бесконечное изучение информационных ресурсов. Разочарования и радости. Интеллектуальные войны с конкурентами и творческие объединения.

Сегодня я могу с уверенностью взяться за проект любой сложности. Без сомнений и напыщенности.

Вашему вниманию я представляю свой прайс ( в рублях, разумеется):

Продающий/мотивирующий текст: от 1500

Разработка рекламной концепции: от 2000

Рерайтинг (!) ( реставрация текстового контента на сайте) - от 3000

Сценарии (видеоролики/мероприятия) от 3000

Незамысловатые статьи (новости, информационные, описания): 100Р /1000 ЗН ( не менее 20 000 ЗН).

Прайс по более крупным проектам обсуждается отдельно.

Дорогие заказчики! Прошу обратить внимание - я НЕ ПИШУ бесплатные тестовые задания.

Здесь нет моего портфолио. Я предоставляю для ознакомления КОНКРЕТНЫЕ работы по КОНКРЕТНОМУ запросу. Спросите, и я Вам все покажу.

Образование:

Художественная школа ЗАТО Железногорск

Школа Космонавтики, филолог.лингвистическое направление.

МЭСИ, бакалавриат, государственное и муниципальное управление (экстернат)

EIHSEBA, управление бизнесом (дистанционное).

Капельку личного:

Вот уже год я живу на тропическом острове. Бесконечное лето избаловало меня до неприличия. Но, тем не менее, моя работа приносит мне массу удовольствия. Ведь я свободна в своих проявлениях! Никто не заставляет меня вставать в 6 утра и бежать в офис. В 6 утра я встаю по собственному желанию - и от этого счастлива. Мой рабочий день начинается после посещения пляжа и стакана свежего кокосового молока.

Параллельно копирайтингу я занимаюсь работой с туристами. Подбираю путевки, жилье и организовываю культурно-развлекательные мероприятия.

Отзывы заказчиков
garmonia
Ирина 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
9 баллов
10 лет назад
Пресс-релиз "1С"
Работа Лилии не была принята нам, поскольку там требуется знание специфики и продукта. Но была достойной, сроки были соблюдены.
Ирина - не только ответственный заказчик, но и приятный человек. Спасибо. Буду рада сотрудничать вновь!
Ответный отзыв
Ferrumbody
Дмитрий 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$85
0 баллов
10 лет назад
Найти технологию-рецепт замеса сахарной мастики
Не могу сказать, что я остался доволен сотрудничеством с Лилией, скорее наоборот. Она взяла предоплату за работу, однако ее не сделала и вернуть средства также не смогла. Не хочу чернить барышню, но факт остается фактом. Вывод: средства (в виде предоплаты) давать крайне осторожно. Лучше всего работать по факту выполненной работы. Внимательно присмотритесь к ней, это тот еще цветочек)
serg_x
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Качественно расписать плюсы на главной странице
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
katya-iqc
Катя 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$200
0 баллов
10 лет назад
Дипломная работа
Не могу поставить отзыв жду возврат денег.
willwork5
Евимов 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов
$200
10 баллов
10 лет назад
Диплом
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!