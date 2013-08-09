Бездушное "тыканье" по кнопкам клавиатуры не даст результата. Больше энтузиазма, друзья мои!
Я - копирайтер. Копирайтер - самоучка, и нисколько этого не стесняюсь.
Мой опыт - это бессонные ночи, бесконечное изучение информационных ресурсов. Разочарования и радости. Интеллектуальные войны с конкурентами и творческие объединения.
Сегодня я могу с уверенностью взяться за проект любой сложности. Без сомнений и напыщенности.
Вашему вниманию я представляю свой прайс ( в рублях, разумеется):
Продающий/мотивирующий текст: от 1500
Разработка рекламной концепции: от 2000
Рерайтинг (!) ( реставрация текстового контента на сайте) - от 3000
Сценарии (видеоролики/мероприятия) от 3000
Незамысловатые статьи (новости, информационные, описания): 100Р /1000 ЗН ( не менее 20 000 ЗН).
Прайс по более крупным проектам обсуждается отдельно.
Дорогие заказчики! Прошу обратить внимание - я НЕ ПИШУ бесплатные тестовые задания.
Здесь нет моего портфолио. Я предоставляю для ознакомления КОНКРЕТНЫЕ работы по КОНКРЕТНОМУ запросу. Спросите, и я Вам все покажу.
Образование:
Художественная школа ЗАТО Железногорск
Школа Космонавтики, филолог.лингвистическое направление.
МЭСИ, бакалавриат, государственное и муниципальное управление (экстернат)
EIHSEBA, управление бизнесом (дистанционное).
Капельку личного:
Вот уже год я живу на тропическом острове. Бесконечное лето избаловало меня до неприличия. Но, тем не менее, моя работа приносит мне массу удовольствия. Ведь я свободна в своих проявлениях! Никто не заставляет меня вставать в 6 утра и бежать в офис. В 6 утра я встаю по собственному желанию - и от этого счастлива. Мой рабочий день начинается после посещения пляжа и стакана свежего кокосового молока.
Параллельно копирайтингу я занимаюсь работой с туристами. Подбираю путевки, жилье и организовываю культурно-развлекательные мероприятия.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!