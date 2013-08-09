Откровенный копирайтинг.

Бездушное "тыканье" по кнопкам клавиатуры не даст результата. Больше энтузиазма, друзья мои!

Я - копирайтер. Копирайтер - самоучка, и нисколько этого не стесняюсь.

Мой опыт - это бессонные ночи, бесконечное изучение информационных ресурсов. Разочарования и радости. Интеллектуальные войны с конкурентами и творческие объединения.

Сегодня я могу с уверенностью взяться за проект любой сложности. Без сомнений и напыщенности.

Вашему вниманию я представляю свой прайс ( в рублях, разумеется):

Продающий/мотивирующий текст: от 1500

Разработка рекламной концепции: от 2000

Рерайтинг (!) ( реставрация текстового контента на сайте) - от 3000

Сценарии (видеоролики/мероприятия) от 3000

Незамысловатые статьи (новости, информационные, описания): 100Р /1000 ЗН ( не менее 20 000 ЗН).

Прайс по более крупным проектам обсуждается отдельно.

Дорогие заказчики! Прошу обратить внимание - я НЕ ПИШУ бесплатные тестовые задания.

Здесь нет моего портфолио. Я предоставляю для ознакомления КОНКРЕТНЫЕ работы по КОНКРЕТНОМУ запросу. Спросите, и я Вам все покажу.

Образование:

Художественная школа ЗАТО Железногорск

Школа Космонавтики, филолог.лингвистическое направление.

МЭСИ, бакалавриат, государственное и муниципальное управление (экстернат)

EIHSEBA, управление бизнесом (дистанционное).

Капельку личного:

Вот уже год я живу на тропическом острове. Бесконечное лето избаловало меня до неприличия. Но, тем не менее, моя работа приносит мне массу удовольствия. Ведь я свободна в своих проявлениях! Никто не заставляет меня вставать в 6 утра и бежать в офис. В 6 утра я встаю по собственному желанию - и от этого счастлива. Мой рабочий день начинается после посещения пляжа и стакана свежего кокосового молока.

Параллельно копирайтингу я занимаюсь работой с туристами. Подбираю путевки, жилье и организовываю культурно-развлекательные мероприятия.