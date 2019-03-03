Транскрибация аудио- и видеоматериалов.
Образование – высшее (специальность: инженер-технолог швейных изделий). Имею опыт преподавательской работы.
Интересуюсь психологией. Открыта ко всему новому.
Прошла курс по транскрибации Эльвиры Мамонтовой и Игоря Алимова.
Навыки работы с компьютером: уверенный пользователь ПК, Microsoft Word.
Усидчивая, люблю работать на результат, внимательно отношусь к требованиям заказчика.
Есть хобби: люблю путешествовать, делаю украшения для танцовщиц восточных танцев.
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Портфолио
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Транскрибация
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$2/час
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