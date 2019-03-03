Shmigels

Светлана Шмигельская Shmigels

 
58 летРоссия/Омск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Транскрибация аудио- и видеоматериалов.

Образование – высшее  (специальность: инженер-технолог швейных изделий). Имею опыт преподавательской работы.

Интересуюсь психологией. Открыта ко всему новому.

Прошла курс по транскрибации Эльвиры Мамонтовой и Игоря Алимова.

Навыки работы с компьютером: уверенный пользователь ПК, Microsoft Word.

Усидчивая, люблю работать на результат, внимательно отношусь к требованиям заказчика.

Есть хобби: люблю путешествовать, делаю украшения для танцовщиц восточных танцев.

Портфолио
Транскрибация
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$2/час
от 3 дней
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