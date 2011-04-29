Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $25
от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга