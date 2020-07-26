Простой и Элегантный Видеомонтаж
Здраствуйте, меня зовут Максим!
Я во фрилансе новичок, но имею огромное желание работать и помогать людям. Надеюсь мы сработаемся!
Мои основные качества, это: целенаправленность, большая трудоспособность и главное пунктуальность.
Мои навыки:
Способность быстро разобраться в любой новой теме;
Адаптивность в выполнении заданий; Быстрое обучение;
Хорошие навыки в видеомонтаже. На данный момент работаю в Premier Pro.
Услуги которые я могу предоставить:
Склейка видеофрагментов;
Добавление и поиск различных материалов для видео;
Создание коротких и динамичных видео;
Базовая цвето и саунд коррекция;
При необходимости, всегда готов изучить что-то новое!
Надеюсь на приятное сотрудничество!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 года назад
Максим выполнил заказ очень быстро и очень качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Заказчик ответил на заявку быстро, все доступно объяснил и постоянно был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.