Простой и Элегантный Видеомонтаж

Здраствуйте, меня зовут Максим!

Я во фрилансе новичок, но имею огромное желание работать и помогать людям. Надеюсь мы сработаемся!

Мои основные качества, это: целенаправленность, большая трудоспособность и главное пунктуальность.

Мои навыки:

Способность быстро разобраться в любой новой теме;

Адаптивность в выполнении заданий; Быстрое обучение;

Хорошие навыки в видеомонтаже. На данный момент работаю в Premier Pro.

Услуги которые я могу предоставить:

Склейка видеофрагментов;

Добавление и поиск различных материалов для видео;

Создание коротких и динамичных видео;

Базовая цвето и саунд коррекция;

При необходимости, всегда готов изучить что-то новое!

Надеюсь на приятное сотрудничество!