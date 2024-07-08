Важен Только Результат☘️

Доброго времени суток. Рад видеть вас в своем профиле!

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Люблю своё дело с 2014 г. Ранее работал руководителем отдела платного трафика с командой в 6 человек. Накопил огромный багаж знаний, опыта и авторских "фишек", которые готов применить для вас.

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Для меня бюджет каждого клиента — как свои собственные деньги. Стремлюсь вложить их максимально эффективно. Поэтому подхожу к каждому проекту индивидуально и не настраиваю рекламу по шаблону.

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Преимущества работы со мной:

✅Соблюдаю сроки

✅ Всегда на связи

✅ Даю рекомендации

✅ Делаю больше чем от меня ожидают

✅ Всегда иду на встречу заказчику

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⭐Сертифицированный специалист. Проверить подлинность сертификатов:

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https://yandex.ru/adv/expert/certificates?certId=236705&lastname=%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA

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Буду рад работать с Вами