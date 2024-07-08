Доброго времени суток. Рад видеть вас в своем профиле!
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Люблю своё дело с 2014 г. Ранее работал руководителем отдела платного трафика с командой в 6 человек. Накопил огромный багаж знаний, опыта и авторских "фишек", которые готов применить для вас.
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Для меня бюджет каждого клиента — как свои собственные деньги. Стремлюсь вложить их максимально эффективно. Поэтому подхожу к каждому проекту индивидуально и не настраиваю рекламу по шаблону.
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Преимущества работы со мной:
✅Соблюдаю сроки
✅ Всегда на связи
✅ Даю рекомендации
✅ Делаю больше чем от меня ожидают
✅ Всегда иду на встречу заказчику
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⭐Сертифицированный специалист. Проверить подлинность сертификатов:
https://yandex.ru/adv/expert/certificates?certId=229766&lastname=%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA
https://yandex.ru/adv/expert/certificates?certId=236705&lastname=%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA
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Буду рад работать с Вами