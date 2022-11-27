Работаю в роли User Interface дизайнера, где требуются отрисовка пользовательских страниц и экранов приложений, согласование графических элементов с фирменным стилем, делаю отрисовку кнопок, блоков, слайдеров, переключателей. Создаю UI kit с атомарным подходом и компонентами вариантов в Figma. Могу сверстать и перенести готовый проект в Tilda или даже в Webflow. Имею понимание в HTML, CSS, JavaScript.

Так же работаю как User Expirience дизайнер который принимает во внимание каждую точку касания с вашим продуктом или услугой. Провожу аналитику пользовательских сценариев, с последующей разработкой пользовательского

интерфейса. Провожу пользовательские опросы (если имеется такой доступ к клиентской базе), создаю гипотетический портрет целевой аудитории (если доступ к клиентской базе ограничен), создаю рабочие прототипы продукта с логическими цепочками использования и тестированием.

Графический дизайнер с опытом работы более 10 лет. Веду проекты от концепции до реализации. У меня большой опыт интеграции графического дизайна в дизайн. Графический дизайн для приложений, веб-сайтов и рекламы в социальных

сетях. Способен раздвинуть границы веб-дизайна и цифрового повествования, чтобы помочь брендам моих клиентов выделиться.

Владею Abobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, Premiere pro, After Effects), 3D Studio Max (базовое моделирование, освещение, картографирование и рендеринг), Corona Render, Vray, Figma. Базовые знания в Cinema 4D, Clo3D.

Еще у меня есть семейный бизнес в фэшн ритейле(в Украине), где за много лет я набрался опыта в ведении SMM, бухгалтерскому учету в 1С, CRM Bitrix24 и других бизнесовых фич которые вообще не касаются дизайна, но дают мне понимание как устроены бизнес процессы во многих сферах.