Дизайн есть, вышлю в ЛС. Одностраничный сайт-визитка для психолога с несколькими блоками и наполненностью материалами (методичка в пдф, дипломы).
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Завершен
4 года назад
Дизайн есть, вышлю в ЛС. Одностраничный сайт-визитка для психолога с несколькими блоками и наполненностью материалами (методичка в пдф, дипломы).
Доброго дня, фрилансеры. Хотелось бы гармонично оформить профиль в инстаграм, возможно тут понадобятся и скиллы в рисовании\обработке, но главное на выходе получить что-то приятное глазам и в дальнейшем чтобы я смог поддерживать это оформление. ...
Приятный дизайн сайта для клинического психолога. Целевая аудитория LGBTQ+ person's. Обязательно толерантность и понимание своего дела, спасибо.