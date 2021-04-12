Shteffen

Сергей Shteffen

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка сайта

    Дизайн есть, вышлю в ЛС. Одностраничный сайт-визитка для психолога с несколькими блоками и наполненностью материалами (методичка  в пдф, дипломы).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Оформление инстаграм аккаунта.

    Доброго дня, фрилансеры. Хотелось бы гармонично оформить профиль в инстаграм, возможно тут понадобятся и скиллы в рисовании\обработке, но главное на выходе получить что-то приятное глазам и в дальнейшем чтобы я смог поддерживать это оформление. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта

    Приятный дизайн сайта для клинического психолога. Целевая аудитория LGBTQ+ person's.  Обязательно толерантность и понимание своего дела, спасибо.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

eugenexkramer
Евгений 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Верстка сайта
Спасибо за доверие. Был рад снова поработать вместе :)
Все сделал качественно и в срок, уточнял детали, видно было, что человек заинтересован в качественном исполнении.
Ответный отзыв
eugenexkramer
Евгений 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта
Сергей отличный заказчик и человек. Мы почти сразу пришли к единому видению проекта. Было минимум правок, всегда быстрые ответы и оплата вовремя. Благодарю за сотрудничество и однозначно рекомендую!
Обсудили ТЗ с исполнителем, им же было предложено много интересных идей, с которыми я категорически согласился. Реализация заняла меньше времени, чем я предполагал. В итоге есть приятный дизайн сайта в темных тонах, исполнитель реализовал главный пункт - соблюдение минимализма и не напряжённости для глаз.
Ответный отзыв