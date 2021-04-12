Обсудили ТЗ с исполнителем, им же было предложено много интересных идей, с которыми я категорически согласился. Реализация заняла меньше времени, чем я предполагал. В итоге есть приятный дизайн сайта в темных тонах, исполнитель реализовал главный пункт - соблюдение минимализма и не напряжённости для глаз.