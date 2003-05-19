Графический дизайнер. Оформление - соц. сетей
Шухрат, 18 лет, делаю сочные кликабельные креативы/баннеры для ваших социальных сетей. Грамотно разбираюсь в сфере дизайна постов/сторис увеличиваю вам продажи!
Работы можешь посмотреть в профиле
🔥Чем могу помочь:
- Рекламные креативы
- Баннеры
- Оформления соц.сетей (Vk, Instagramm,Facebook)
- Презентации для различных мероприятии
-Оформления превью для Youtube
Договоримся о цене💰
Портфолио
- Рекламный креатив "Курс по копирайтингу"нет просмотров
- Рекламный креатив "Бот по заработку"нет просмотров
- Рекламный креатив "Спортивный зал"нет просмотров
- Рекламный креатив "Стилист"нет просмотров
- Рекламный баннер "Английский язык"нет просмотров
- Рекламный креатив "Каталог новостроек"нет просмотров
- Упаковка аккаунта "Инвестиции"нет просмотров