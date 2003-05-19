Shuhrat_Jumabaev

Шухрат Shuhrat_Jumabaev

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайнер. Оформление - соц. сетей

Шухрат, 18 лет, делаю сочные кликабельные креативы/баннеры для ваших социальных сетей. Грамотно разбираюсь в сфере дизайна постов/сторис увеличиваю вам продажи!

Работы можешь посмотреть в профиле

🔥Чем могу помочь:
- Рекламные креативы
- Баннеры
- Оформления соц.сетей (Vk, Instagramm,Facebook)
- Презентации для различных мероприятии
-Оформления превью для Youtube

Договоримся о цене💰