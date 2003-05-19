Графический дизайнер. Оформление - соц. сетей

Шухрат, 18 лет, делаю сочные кликабельные креативы/баннеры для ваших социальных сетей. Грамотно разбираюсь в сфере дизайна постов/сторис увеличиваю вам продажи!



Работы можешь посмотреть в профиле



🔥Чем могу помочь:

- Рекламные креативы

- Баннеры

- Оформления соц.сетей (Vk, Instagramm,Facebook)

- Презентации для различных мероприятии

-Оформления превью для Youtube



Договоримся о цене💰