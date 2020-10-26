Здравствуйте !Быстро и внимательно наберу текст с аудио , видео .Работаю со сложным аудио - где есть паузы , ненужная вам информация .Вы платите только за расшифрованную запись.Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве . Выполняю быстро и точно.Всегда на связи. На бирже каждый день.Нужно для заказа:Для выполнения заказа опишите свое задание , пришлите нужные файлы и доступы .Нужно для заказа:Для заказа нужно описание задания и нужные файлы !

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