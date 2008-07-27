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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
15 лет назад
Великолепно, быстро и на высшем уровне. Работаю и дальше.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая постановка задач, отличное чувство юмора. Оплата четко в срок.
$100
10 баллов
15 лет назад
Скрипт написан раньше срока, за разумные деньги (в 2-3 раза дешевле, чем все предлагали), все пожелания учтены. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Оплата произведена без задержек, Задача поставлена четко. Приятно было поработать.
$10
10 баллов
15 лет назад
Очень качественная и оперативная работа, точно в срок, в день обращения. рекомендую!
Ответный отзыв
Очень приятно работать с адекватным человеком! Все необходимые данные были представлены, заказчик всегда был на связи. После тестирования работы, сразу прошла оплата. С большим удовольствием поработаю еще!