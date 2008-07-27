Shuran

Александр Подболотов Shuran

 
39 летРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
ATG
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Слепить визитку на пхп.
Великолепно, быстро и на высшем уровне. Работаю и дальше.
Отличный заказчик. Четкая постановка задач, отличное чувство юмора. Оплата четко в срок.
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Caramerica_us
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Парсинг фоток с Яндекса
Скрипт написан раньше срока, за разумные деньги (в 2-3 раза дешевле, чем все предлагали), все пожелания учтены. Спасибо за работу.
Оплата произведена без задержек, Задача поставлена четко. Приятно было поработать.
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inoline
39 летСербия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Перенос сайта на Joomla на другой хостинг
Очень качественная и оперативная работа, точно в срок, в день обращения. рекомендую!
Очень приятно работать с адекватным человеком! Все необходимые данные были представлены, заказчик всегда был на связи. После тестирования работы, сразу прошла оплата. С большим удовольствием поработаю еще!
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