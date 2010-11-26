$75
Нужен спец. по друпалу, сверстать и натянуть дизайн
Веб-программирование9 заявок
Закрыт
13 лет назад
Нужен спец. по друпалу, сверстать и натянуть дизайн
Нужен сайт по структуре такой же как и party4you .dp . ua , только для парня, но с более продвинутым дизайном, можно использовать бесплатные шаблоны для дизайна. Возможно у кого-то остался не принятый. Всех кого ...
Всем привет,нужно перерисовать макет стриницы один к одному+сверстать+натянуть на движек.Для знающего работа несложная.кто готов оставляйте контакты