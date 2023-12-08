Краткое резюме
Опыт в написании текстов - 9 лет
Опыт написания текстов для Интернет - 7 лет
Образование - биология, магистр
Курсы - финансы, учет
Тематики:
• выращивание зерновых культур;
• земледелие;
• хлебопекарство, производство макарон, кондитерская промышленность;
• оборудование для пищепрома;
• музыкальное оформление заведений;
• сорта растений, семена;
• цветы и флористика;
• зоотовары;
• содержание домашних животных;
• строительство и ремонт, сопутствующие товары;
• автомобильные шины;
• валютные биржи;
• бухгалтерский учет и отчетность;
• лаки, краски, химия для напольных покрытий;
• спортивное питание;
• уход за внешностью;
• биология, экология, философия, история искусства, история перевода;
• художественные тексты.