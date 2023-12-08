Shyrra

Ірина Shyrra

 
51 год
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Краткое резюме

Опыт в написании текстов - 9 лет

Опыт написания текстов для Интернет - 7 лет

Образование - биология, магистр

Курсы - финансы, учет

Тематики:

• выращивание зерновых культур;

• земледелие;

• хлебопекарство, производство макарон, кондитерская промышленность;

• оборудование для пищепрома;

• музыкальное оформление заведений;

• сорта растений, семена;

• цветы и флористика;

• зоотовары;

• содержание домашних животных;

• строительство и ремонт, сопутствующие товары;

• автомобильные шины;

• валютные биржи;

• бухгалтерский учет и отчетность;

• лаки, краски, химия для напольных покрытий;

• спортивное питание;

• уход за внешностью;

• биология, экология, философия, история искусства, история перевода;

• художественные тексты.