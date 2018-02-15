Работаю для опыта

Я начинающий верстальщик. Ищу наставника(ов). Выполняю мелкую работу для опыта. Мне важно научиться качественно верстать сайты, стать веб-программистом. Знание HTML и CSS, на самом начальном уровне((( Понимаю, что этого совсем мало, но я учусь. Для приобретения хороших знаний мне нужна практика, возможно, совет. Я могу сама найти решение многих ошибок, но на это уходит много времени, но сдаваться я не хочу. Если кому интересна моя кандидатура, личность пишите, звоните. Предложите мне работу или тест, благодаря которому вы бы оценили мой уровень знаний.