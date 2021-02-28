Веб-дизайнер

Умело прокладываю мост взаимодействия между пользователем и системой, я человек, что видит красоту в простоте и делает удобство из хаоса.

Я могу вас заверить, что буду создавать непросто хороший, я буду создавать лучший дизайн!

А всё потому что это моя цель - делать красивые и удобные вещи в цифровой среде.

Обо мне

Меня зовут Сергей и я веб-дизайнер из Томска. Мне 21 год и не смотря на это я уже успел поработать с сайтами крупных сибирских компаний, а некоторые даже сделал целиком и полностью с нуля. Образование имею в сфере программирования и экономики, что не помешало мне многие годы учится искусству цифровой живописи, что в дальнейшем я успешно трансформировал в веб-дизайн!

Для меня веб-дизайн это нечто большее чем хобби или работа, это настоящее искусство к которому у меня лежит душа. Возможно это даже мое предназначение - делать красивые и удобные вещи в цифровой среде. К каждой своей работе и прикладываю максимально сильное вовлечение в процесс, обдумываю концепцию, прорабатываю пользовательское взаимодействие и что не менее важно - уникальный стиль, но при этом стараюсь сделать так, чтобы дизайн был эстетичен, минималистичен, удобен и интуитивно понятен.

И вот что я готов создать для вас:

Дизайны сайтов , где все будет разбито на удобные для верстки блоки. Использую полный функционал программы, включая стили, сетки для разметки и тд.

, где все будет разбито на удобные для верстки блоки. Использую полный функционал программы, включая стили, сетки для разметки и тд. Логотипы . Каждый логотип обещаю реализовать уникальным, в меру минималистичным, но четко подчеркивающим индивидуальность компании.

. Каждый логотип обещаю реализовать уникальным, в меру минималистичным, но четко подчеркивающим индивидуальность компании. Дизайн мобильного приложения, аналогично разработке дизайна сайта я использую полный функционал figma, где разработаю дизайн с учетом сеток и стилей.

Некоторые из моих плюсов и навыков: