Умело прокладываю мост взаимодействия между пользователем и системой, я человек, что видит красоту в простоте и делает удобство из хаоса.
Я могу вас заверить, что буду создавать непросто хороший, я буду создавать лучший дизайн!
А всё потому что это моя цель - делать красивые и удобные вещи в цифровой среде.
Обо мне
Меня зовут Сергей и я веб-дизайнер из Томска. Мне 21 год и не смотря на это я уже успел поработать с сайтами крупных сибирских компаний, а некоторые даже сделал целиком и полностью с нуля. Образование имею в сфере программирования и экономики, что не помешало мне многие годы учится искусству цифровой живописи, что в дальнейшем я успешно трансформировал в веб-дизайн!
Для меня веб-дизайн это нечто большее чем хобби или работа, это настоящее искусство к которому у меня лежит душа. Возможно это даже мое предназначение - делать красивые и удобные вещи в цифровой среде. К каждой своей работе и прикладываю максимально сильное вовлечение в процесс, обдумываю концепцию, прорабатываю пользовательское взаимодействие и что не менее важно - уникальный стиль, но при этом стараюсь сделать так, чтобы дизайн был эстетичен, минималистичен, удобен и интуитивно понятен.
И вот что я готов создать для вас:
- Дизайны сайтов, где все будет разбито на удобные для верстки блоки. Использую полный функционал программы, включая стили, сетки для разметки и тд.
- Логотипы. Каждый логотип обещаю реализовать уникальным, в меру минималистичным, но четко подчеркивающим индивидуальность компании.
- Дизайн мобильного приложения, аналогично разработке дизайна сайта я использую полный функционал figma, где разработаю дизайн с учетом сеток и стилей.
Некоторые из моих плюсов и навыков:
- Опыт работы с сайтами разных компаний, редизайн имеющихся сайтов
- Отлично разбираюсь в: "Figma", "Photoshop", "adobe XD", "Illustrator"
- Понимание тенденций графического дизайна, их прогрессию от "skeuomorphism" до "fluent" и "material"
- Опыт работы веб-дизайнером и контент менеджером
- Понимание возможностей и функционала: HTML, CSS, JavaScript
- Разбираюсь в правилах грамотного "usability", "UX и UI"
- Понимание модели построения сайтов разного уровня сложности
- Знание принципов адаптивного дизайна и дизайна для мобильных приложений
- Понимание грамотной композиции, позиционирования объектов, цветового сочетания и применения типографики
- Знание правил СЕО-оптимизации
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