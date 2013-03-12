$100
Требуется срочно создать парочку страниц на хтмл, сделать закос под муниципальную организацию (обычный российский дизайн).
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Требуется срочно создать парочку страниц на хтмл, сделать закос под муниципальную организацию (обычный российский дизайн).
Необходимо доработать этот шаблон: http://livedemo00.template-help.com/zencart_38771/index.php?main_page=index&zenid=v8f4803c3b9maahp9unl8mid82 Доработка включает в себя изменение текстов, картинок, разделов меню, удаление "корзины", прикручивание админки. Более подробное описание во вложенном файле.