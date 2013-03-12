Sidjoo

Руслан Sidjoo

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание 3 html-страниц

    $100

    Требуется срочно создать парочку страниц на хтмл, сделать закос под муниципальную организацию (обычный российский дизайн).

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка шаблона

    Необходимо доработать этот шаблон: http://livedemo00.template-help.com/zencart_38771/index.php?main_page=index&amp;zenid=v8f4803c3b9maahp9unl8mid82 Доработка включает в себя изменение текстов, картинок, разделов меню, удаление "корзины", прикручивание админки. Более подробное описание во вложенном файле.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

sonysony
Назаров 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов(-1)
$100
10 баллов
12 лет назад
Создание 3 html-страниц
HTML
Во время оплатили... всё понравилось
Алексей справился с поставленной задачей качественно и в указанный срок. Всегда был на связи и был заинтересован в скорейшей реализации проекта. В ходе написания сайта наши требования менялись и Алексей осуществлял переделки профессионально и быстро.
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