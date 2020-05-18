Silchenkofficial

Веб-разработчик. Фрилансер

Всем привет!

Я начинающий фрилансер, однако в верстке опыт имею большой. Мои работы можете посмотреть в моем портфолио. Перехожу на фриланс, потому что надоело сидеть в офисе, хочу путешествовать и реализовываться самостоятельно. Мотивация большая, от этого и качество работы будет на уровне! Если Вам нужна верстка лендинга, многостраничного сайта - смело обращайтесь. Сделаю все в сроки и качественно. Владею навыками HTML, CSS, CSS Grid, JS, jquery, Bootstrap, посадка сайта на Wordpress и т. д.

Жду от Вас заказов!