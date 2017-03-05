Silent_hill

Дизайн сайтов и Landing page. Быстро и качественно.

Порядок работы:

1. Ознакомление с проектом: Вы отправляете мне тех.задание, уточняем детали, и после чего обговариваем цену и срок выполнения проекта.

2. Выбираете меня в качестве исполнителя в Вашем созданном проекте(или создаёте проект).

3. Предоплата 30%-50% от стоимости проекта.

4. Я выполняю работу в соответствии с тех.заданием и Вашими пожеланиями.

5. После утверждения всего проекта - оплата остальной стоимости.

6. После оплаты я отправляю Вам готовые для вёрстки макеты в формате .psd со всеми исходными файлами. Все слои и папки понятно подписываю и распределяю по структуре и порядку наполненности сайта, там же, в макетах оставляю комментарии для верстальщика.

7. Обмен отзывами.