Silent_hill

Порядок работы:
1. Ознакомление с проектом: Вы отправляете мне тех.задание, уточняем детали, и после чего обговариваем цену и срок выполнения проекта.
2. Выбираете меня в качестве исполнителя в Вашем созданном проекте(или создаёте проект).
3. Предоплата 30%-50% от стоимости проекта.
4. Я выполняю работу в соответствии с тех.заданием и Вашими пожеланиями.
5. После утверждения всего проекта - оплата остальной стоимости.
6. После оплаты я отправляю Вам готовые для вёрстки макеты в формате .psd со всеми исходными файлами. Все слои и папки понятно подписываю и распределяю по структуре и порядку наполненности сайта, там же, в макетах оставляю комментарии для верстальщика.
7. Обмен отзывами.
8. Положительное впечатление от сотрудничества и проделанной работы:)