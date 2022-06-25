SilentiumAnna

Создание карточек товара на маркетплейсах

Здравствуйте. Меня зовут Анна, я сертифицированный менеджер маркетплейсов.

Заполнение карточек товара на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Подбор названий товара с применением ключевых фраз, Seo продвижение, инфографика, полное описание товара. Все это залог быстрого продвижения карточки в Топ.

О себе: внимательна, ответственна, нацелена на результат и долгосрочное сотрудничество. Знание прикладных программ Microsoft Office, работа с Google таблицами, применение аналитики маркетплейсов для продвижения товаров.

Удалённая работа.