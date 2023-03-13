Silestinus

Копирайтер

Привет! Я начинающий копирайтер и ищу возможности для развития своих навыков в написании продающих текстов.

Я владею русским и английским языками и умею писать в разных стилях: от простого и понятного до более формального и научного. Я люблю тщательно изучать тему перед написанием текста, чтобы убедиться, что я полностью понимаю тему и могу создать качественный контент.

У меня нет опыта работы в копирайтинге, но я готов учиться и расти профессионально. Я очень ответственно подхожу к работе и всегда стараюсь сделать все возможное, чтобы заказчик остался доволен моей работой.

У меня есть несколько примеров текстов, которые я создавал в рамках учебных заданий. Если вы заинтересованы, я готов предоставить их или любые другие образцы моих работ.