Копиратер (медицинские тексты), Ретушер

Образование высшее, медицинское, опыт работы врачом 15 лет. Пишу тексты на любые медицинские и околомедицинские темы.

Владею Photoshop и Lightroom. Имею опыт работы ретушера в стоковой фотографии.