Копиратер (медицинские тексты), Ретушер
Образование высшее, медицинское, опыт работы врачом 15 лет. Пишу тексты на любые медицинские и околомедицинские темы.
Владею Photoshop и Lightroom. Имею опыт работы ретушера в стоковой фотографии.
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Портфолио
- Пример рерайта168 просмотров
- Кое-что о вашей цифровой камере183 просмотра
- Стоковый пейзаж_1204 просмотра
- Ретушь домашнего портрета221 просмотр
- Стоковый протрет171 просмотр
- Гордской пейзаж и немого tilt-shift225 просмотров