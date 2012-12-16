SilverDust

Евгений SilverDust

 
49 летБеларусь/Гомель
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Копиратер (медицинские тексты), Ретушер

Образование высшее, медицинское, опыт работы врачом 15 лет. Пишу тексты на любые медицинские и околомедицинские темы.

Владею Photoshop и Lightroom. Имею опыт работы ретушера в стоковой фотографии.

Photoshop
Портфолио