SMM-дизайн.

Здравствуйте! Меня зовут Никита и я специализируюсь на дизайне социальных сетей. Поскольку мой опыт в данной сфере невелик, то я готов принимать ваши заказы за небольшую плату для наработки навыков.

Как будет проходить наше сотрудничество?

1) Сперва я анализирую ваш продукт, а также целевую аудиторию.

2) В соответствии с полученными сведениями определяю общую концепцию дизайна, а также триггеры, которые будут использоваться в визуале.

3) Выполняю работу.

4) Делаем при необходимости соответствующие корректировки.