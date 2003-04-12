SMM-дизайн.
Здравствуйте! Меня зовут Никита и я специализируюсь на дизайне социальных сетей. Поскольку мой опыт в данной сфере невелик, то я готов принимать ваши заказы за небольшую плату для наработки навыков.
Как будет проходить наше сотрудничество?
1) Сперва я анализирую ваш продукт, а также целевую аудиторию.
2) В соответствии с полученными сведениями определяю общую концепцию дизайна, а также триггеры, которые будут использоваться в визуале.
3) Выполняю работу.
4) Делаем при необходимости соответствующие корректировки.
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