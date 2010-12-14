SimSim

Елена SimSim

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Макеты визиток

    1. Есть макет визитки в графическом формате. Надо сделать макет в векторе для офсетной печати. 2. На основании первого макета сделать вторую такую же визитку с небольшими изменениями. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Небольшое изменение логотипа

    $5

    К существующему логотипу необходимо добавить надпись "records". Надпись должна раполагаться под словом "nitkie" и может быть выполнена другим шрифтом. Логотип с добавлением должен смотреться гармонично при разном маштабе. Только вектор.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание сайта по образцу

    Нужен человек, который сможет сделать сайт по образцу, но с другим наполнением и небольшими изменениями. Образец сайта: http://www.eibonrecords.com Жду ваших предложений по цене и срокам.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Макет буклета в Адоб Иллюстраторе

    Из имеющихся фотографий и текста необходимо сделать макет 12-полосного стандартного буклета для CD-диска в Адоб Иллюстраторе. Немного изменились условия: нужен человек для долгосрочного сотрудничества, который проживает в Москве и Подмосковье для подобных постоянных работ.

    Верстка полиграфии25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Черно-белый рисунок

    $10

    Нужен небольшой черно-белый рисунок (для нанесения на кружку, на одну из сторон). Рисунок должен представлять из себя катушку ниток (стилизованную), от которой отмотана нитка и из этой нитки выложена надпись nitkie.ru. Все это ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

istore
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Макеты визиток
Робота сделала! Заказ хоть и длился, но терпеливо и согласовывался по почте адекватно! Что и радовало! сотрудничество продолжается! Советую!
Василий - молодец! Уже вторая наша совместная работа, дальше тоже планирую сотрудничать с ним, так как я очень придирчива, но он стойко относится к моим замечаниям и все всегда выполняет как обещал.
Ответный отзыв
istore
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Небольшое изменение логотипа
Все, четко поставлено по ТЗ, оплата вовремя! Советую!
Очень качественно,а самое главное оперативно!
Ответный отзыв
Hella
43 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Перевод переписки с русского на английский и обр.
Хороший и надежный заказчик. Четкие задания. Своевременная оплата согласно договоренности. Приятно выполнять работу для Елены. Рекомендую.
Замечательно сотрудничаем вместе. Отказываться не собираемся. Рекомендую.
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Черно-белый рисунок
Замечательный и доброжелательный заказчик, четкие пожелания, моментальная оплата. Мои рекомендации Елене и 10 баллов за сотрудничество!
Быстро, оперативно, качественно! Спасибо!
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