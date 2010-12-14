1. Есть макет визитки в графическом формате. Надо сделать макет в векторе для офсетной печати. 2. На основании первого макета сделать вторую такую же визитку с небольшими изменениями. ...
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $5
К существующему логотипу необходимо добавить надпись "records". Надпись должна раполагаться под словом "nitkie" и может быть выполнена другим шрифтом. Логотип с добавлением должен смотреться гармонично при разном маштабе. Только вектор.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен человек, который сможет сделать сайт по образцу, но с другим наполнением и небольшими изменениями. Образец сайта: http://www.eibonrecords.com Жду ваших предложений по цене и срокам.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен человек на постоянную работу (не часто) для перевода деловой корреспонденции с русского на английский (объем работы небольшой). Оплата сдельная.Переводы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Из имеющихся фотографий и текста необходимо сделать макет 12-полосного стандартного буклета для CD-диска в Адоб Иллюстраторе. Немного изменились условия: нужен человек для долгосрочного сотрудничества, который проживает в Москве и Подмосковье для подобных постоянных работ.Верстка полиграфии25 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужен небольшой черно-белый рисунок (для нанесения на кружку, на одну из сторон). Рисунок должен представлять из себя катушку ниток (стилизованную), от которой отмотана нитка и из этой нитки выложена надпись nitkie.ru. Все это ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад