Все проблемы, о которых говорилось в задании, были им решены. В процессе работы новые, поставленные мною, задачи, выполнены. То, что человек смог разобраться в чужом коде, говорит об аккуратности. На мои запросы запросы реагирует адекватно, вовремя и к месту и в разумных пределах проявляет инициативу. Одним словом, работать с Николаем результативно и приятно. Рекомендую.