SimonN

Николай SimonN

 
57 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
НУ ЭТО НОРМАЛЬНО !!!

Все задачи - решаемы!

Обращайтесь,

с удовольствием выполню.

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Отзывы заказчиков

martensit
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Excel. Перенос данных из одного файла в другой.
Без дополнительных разъяснений и переписки быстро сделал все как надо. Человек действительно разбирается в excel. Рекомендую для сложных (и простых : ) проектов. p.s. эту задачу пришлось разжевывать около 2 часов другому кандидату, который в итоге сказали, что "такое сделать в excel нельзя"...обращайтесь к Николаю, он подскажет : )
Алексей - отличный заказчик. Постановка задачи конкретная, ТЗ с разъяснениями, картинками, вообщем - человек знает, чего хочет. В результате - все довольны. С оплатой - No problems, платил даже наперед. Рекомендую.
Ответный отзыв
worldsoccer
Местальо 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Макрос в excel
Человек сделал все быстро, со знанием дела и с учетом всех пожеланий
Четкая постановка задачи, моментальная оплата, рекомендую. Буду рад дальнейшему сотрудничеству с Владимиром.
Ответный отзыв
suren
56 лет
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$10
10 баллов
13 лет назад
EXEL. Корректировка макросов
Все проблемы, о которых говорилось в задании, были им решены. В процессе работы новые, поставленные мною, задачи, выполнены. То, что человек смог разобраться в чужом коде, говорит об аккуратности. На мои запросы запросы реагирует адекватно, вовремя и к месту и в разумных пределах проявляет инициативу. Одним словом, работать с Николаем результативно и приятно. Рекомендую.
Сурена отличает четкая постановка задачи, грамотно составленное ТЗ, своевременная оплата работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
timaginm
Максим 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
$5
10 баллов
14 лет назад
Скрипт для преобразования из xlsx в csv
Все действительно было сделано дешево и сердито. Работой доволен, просто, понятно, эффективно. В дальнейшем будем обращаться к вам еще. Спасибо
Нормально и быстро сработались.
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alewiz
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
$20
10 баллов
14 лет назад
Скрипт на VBA для Excel
VBA
Работа было выполнена хорошо и быстро. Человек хорошо разбирается в теме. Даже при последующем, уже в процессе работы, частичном изменении тех. задания, все было быстро дополнено, исправлено и сделано. Плюс постоянная доступность по почте и аське, что не может не радовать.
Отличный заказчик. Рекомендую.
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