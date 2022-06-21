Здравствуйте!
Меня зовут Даниил. Я занимаюсь созданием лендингов под ключ на платформе Tilda. Заказывая у меня, вы получаете сайт с креативным и уникальным дизайном, который будет действительно продающим.
Почему стоит обратиться ко мне?
1. Уникальный дизайн собственной разработки (с учетом любых ваших пожеланий);
2. Возможность копии практически любого сайта (обсуждается)
2. Адаптивность сайта под все экраны;
4. Интуитивно понятный интерфейс для самостоятельного редактирования сайта;
5. Помощь в решении любых проблем с сайтом в течение всего срока эксплуатации;
6. Базовая SEO-оптимизация сайта;
7. Ускорение работы сайта;
8. Настройка форм обратной связи.
Нужно для заказа:
1. Максимально подробное ТЗ;
2. Описание и тематика вашего бизнеса;
3. Текст и файлы, которые вы хотите видеть на вашем сайте;
4. Примеры сайтов, дизайн которых предпочтителен для вас.
5. Желание получить правильный и эффективный сайт
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