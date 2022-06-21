Здравствуйте!

Меня зовут Даниил. Я занимаюсь созданием лендингов под ключ на платформе Tilda. Заказывая у меня, вы получаете сайт с креативным и уникальным дизайном, который будет действительно продающим.

Почему стоит обратиться ко мне?

1. Уникальный дизайн собственной разработки (с учетом любых ваших пожеланий);

2. Возможность копии практически любого сайта (обсуждается)

2. Адаптивность сайта под все экраны;

4. Интуитивно понятный интерфейс для самостоятельного редактирования сайта;

5. Помощь в решении любых проблем с сайтом в течение всего срока эксплуатации;

6. Базовая SEO-оптимизация сайта;

7. Ускорение работы сайта;

8. Настройка форм обратной связи.

Нужно для заказа:

1. Максимально подробное ТЗ;

2. Описание и тематика вашего бизнеса;

3. Текст и файлы, которые вы хотите видеть на вашем сайте;

4. Примеры сайтов, дизайн которых предпочтителен для вас.

5. Желание получить правильный и эффективный сайт