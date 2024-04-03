Проектирование в CAD, CAE

Приветствую)

Моё основное портфолио по которому Вы можете посмотреть подходит ли мой уровень навыков для Вашего проекта: https://drive.google.com/drive/folders/1mljmgGtIfP_eBa44T3X6oriGy1YDHK3D?usp=sharing

У меня есть опыт работы с товарными, промышленными, механическими чертежами САПР. Моя специализация — создание чертежей САПР на основе задач (координация сбора данных с системным инженерным анализом и включение этой информации в чертежи, схемы и карты). Также я могу преобразовать чертежи (форматы pdf и др.) в цифровой вид или преобразовать существующий формат чертежа в подходящий для вас. Мой профиль с опытом работы во фрилансе есть на UpWork.

В своей работе я предпочитаю использовать следующие сервисы и методы:

- Обычно я настраиваю модели через: Autodesk AutoCAD для 2D чертежей; Autodesk Fusion 360 и SolidWorks для 3D-моделей и создания анимаций; Autodesk Netfabb для 3D-печати моделей; KeyShot или SolidWorks Visualise для рендеринга. Я могу создавать проекты в соответствии со спецификациями, такими как ANSI или ISO, а также в соответствии с требованиями для необходимых конкретных технологий, таких как 3D-печать или CNC.

- Также для связанных задач, в зависимости от условий, могу задействовать ресурсы для расчетов (Ansys, Matlab, Python), графических редакторов (Adobe Photoshop, CorelDRAW) и текстовых редакторов (OneNote/Word, Excel).

Мои научные интересы лежат в области спортивного инвентаря, инструментов различного назначения, механизмов и систем преобразования энергии. Я была бы особенно рада принять участие в проектах, связанных с этими направлениями. Я готова обсудить требования и пообщаться с вами в видео-чате или другом виде связи.

Жду Вашего ответа.

PS: Я против любой войны, где есть человеческие жертвы.