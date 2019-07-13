SincerelyYours

УДАЛЁННО ВОЗЬМЁТСЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ВАШЕЙ ЗАДАЧИ ПО ВСЕМУ МИРУ

ВСЁ ПРОСТО!

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД - ДОБРОСОВЕСТНАЯ ЕГО ОПЛАТА

-транскрибация (расшифровка диктофонных записей и перевод их в текст)

-перевод ENG RUS

-озвучка ENG RUS (US/UK)

-до одури гениальный креатив

-юмор

-оцифровка текстов с бумаги, перепечатывание

-сценарии

-соцсети

-посты VK / instagram / facebook / одноклассники

-настройка таргетинга и поиск целевой аудитории

-разного рода сбор информации

-систематизирование информации

-обработка электронных писем

-создание несложных видеороликов

-написание статей

Это лишь ягодка на торте! список далеко неполный, предлагайте свои задачи!

Разберёмся!!! Много свободного времени летом!!!

оплата на карту

[email protected]