SincerelyYours

УДАЛЁННО ВОЗЬМЁТСЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ВАШЕЙ ЗАДАЧИ ПО ВСЕМУ МИРУ
ВСЁ ПРОСТО!
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД - ДОБРОСОВЕСТНАЯ ЕГО ОПЛАТА
-транскрибация (расшифровка диктофонных записей и перевод их в текст)
-перевод ENG RUS
-озвучка ENG RUS (US/UK)
-до одури гениальный креатив
-юмор
-оцифровка текстов с бумаги, перепечатывание
-сценарии
-соцсети
-посты VK / instagram / facebook / одноклассники
-настройка таргетинга и поиск целевой аудитории
-разного рода сбор информации
-систематизирование информации
-обработка электронных писем
-создание несложных видеороликов
-написание статей
Это лишь ягодка на торте! список далеко неполный, предлагайте свои задачи!
Разберёмся!!! Много свободного времени летом!!!
оплата на карту
Действие аккаунта приостановлено!