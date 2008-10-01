Singe

Ольга Singe

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

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Опыт работы:

Переводчик английского и французского языков (10.08 – наст. время)

  • Письменный перевод (медицина, психология, финансы, бизнес-лексика, художественный)
  • Устный перевод (последовательный и синхронный) с / на французский, английский, русский, украинский языки
  • Работа на специализированных выставках Atout France  по туризму и отель-менеджменту (2006-2011)
Укрсиббанк BNP Parisbas Group Переводчик (07\08 – 10.08) с / на английский, русский (рабочие языки банка)

  • Письменный перевод всех видов внутрибанковской документации
  • Устный перевод (последовательный и синхронный: переговоры, конференции, тренинги)
  • Редакция переводов коллег
Агентство КампусФранс Координатор украинского бюро (отдел культурного сотрудничества при посольстве Франции) (02\06 – 03\08) ·    

  • Переводы статей, каталогов украинских и французских ВУЗов, реламных материалов CampusFrance ·
  • Популяризация системы французского образования (участие в выставках, форумах, университетских конференциях, развитие сети украинских университетов-партнёров) ·
  • Организация презентаций французских ВУЗов, и расширение их присутствия в Украине
ЧП «Золотой Бар» Менеджер по персоналу, переводчик (01\05 –02\06)

  • Сопровождение переговоров с иностранными партнёрами
  • Переводы каталогов основной продукции поставщиков (кофейные машины и оборудование, кофе)
  • Работа со стратегическими поставщиками, разрешение конфликтных ситуаций
ЧП «Медио» Переводчик (09\04 – 12\04)

  • Перевод писем и сопроводительной документации
  • Языковое оформление и сопровождение заказов: рестораны + кейтеринг + ВИП
  • Помощь в организации встреч и переговоров
ХНУ, факультет иностранных языковПреподаватель французского языка  (08\01-08\04) ·   

  • обучение теории и практике перевода
  • преподавание французского языка, в т.ч. иностранцам
  • руководство и рецензирование дипломных работ
Образование:

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко - факультет философии (1.10.2008 – 1.10.2011, очная аспирантура) ·       

МАУП (Харьковский институт) - факультет психологии (специалист по позитивной психологии и психотерапии, транскультуральной семейной психотерапии и психосоматической медицине)  Харьковский Национальный Университет им. Каразина факультет иностранных языков, диплом Специалиста с отличием (переводчик-референт, преподаватель английского и французского языков)

профессиональные навыки и знания  

  • Активное знание французской и английской деловой лексики
  • Психологическая и лингвистическая интерпретация текстов, в т.ч. составление психологического портрета  личности
сертификаты:

  • сертификат Высшей национальной школы искусств и ремёсел г. Клюни (ENSAM Cluny, Франция, выдан 17.07.07) с присвоением 6 кредитов: участник Конвенции молодёжи Европы, соавтор резолюции 2007 «Европейское образование для всех» ·
  • сертификат центра Atalantes Innovations (Лимож, Франция, выдан 8.08.04) о повышении квалификации преподавателя французского языка как иностранного ·
  • сертификат Межрегиональной Академии Управления Персоналом (выдан 26.09.03) специалист по позитивной психологии и психотерапии, транскультуральной семейной психотерапии и психосом. медицине ·
  • сертификат Торговой  Промышленной Палаты Парижа (выдан 30.06.99) о владении коммерческим и экономическим аспектом французского языка ·  диплом D.A.L.F. (выдан 10.07.00) --  об углублённом знании французского языка
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$8/час
от 1 дня
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