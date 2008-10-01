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Опыт работы:
Переводчик английского и французского языков (10.08 – наст. время)
- Письменный перевод (медицина, психология, финансы, бизнес-лексика, художественный)
- Устный перевод (последовательный и синхронный) с / на французский, английский, русский, украинский языки
- Работа на специализированных выставках Atout France по туризму и отель-менеджменту (2006-2011)
- Письменный перевод всех видов внутрибанковской документации
- Устный перевод (последовательный и синхронный: переговоры, конференции, тренинги)
- Редакция переводов коллег
- Переводы статей, каталогов украинских и французских ВУЗов, реламных материалов CampusFrance ·
- Популяризация системы французского образования (участие в выставках, форумах, университетских конференциях, развитие сети украинских университетов-партнёров) ·
- Организация презентаций французских ВУЗов, и расширение их присутствия в Украине
- Сопровождение переговоров с иностранными партнёрами
- Переводы каталогов основной продукции поставщиков (кофейные машины и оборудование, кофе)
- Работа со стратегическими поставщиками, разрешение конфликтных ситуаций
- Перевод писем и сопроводительной документации
- Языковое оформление и сопровождение заказов: рестораны + кейтеринг + ВИП
- Помощь в организации встреч и переговоров
- обучение теории и практике перевода
- преподавание французского языка, в т.ч. иностранцам
- руководство и рецензирование дипломных работ
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко - факультет философии (1.10.2008 – 1.10.2011, очная аспирантура) ·
МАУП (Харьковский институт) - факультет психологии (специалист по позитивной психологии и психотерапии, транскультуральной семейной психотерапии и психосоматической медицине) Харьковский Национальный Университет им. Каразина факультет иностранных языков, диплом Специалиста с отличием (переводчик-референт, преподаватель английского и французского языков)
профессиональные навыки и знания
- Активное знание французской и английской деловой лексики
- Психологическая и лингвистическая интерпретация текстов, в т.ч. составление психологического портрета личности
- сертификат Высшей национальной школы искусств и ремёсел г. Клюни (ENSAM Cluny, Франция, выдан 17.07.07) с присвоением 6 кредитов: участник Конвенции молодёжи Европы, соавтор резолюции 2007 «Европейское образование для всех» ·
- сертификат центра Atalantes Innovations (Лимож, Франция, выдан 8.08.04) о повышении квалификации преподавателя французского языка как иностранного ·
- сертификат Межрегиональной Академии Управления Персоналом (выдан 26.09.03) специалист по позитивной психологии и психотерапии, транскультуральной семейной психотерапии и психосом. медицине ·
- сертификат Торговой Промышленной Палаты Парижа (выдан 30.06.99) о владении коммерческим и экономическим аспектом французского языка · диплом D.A.L.F. (выдан 10.07.00) -- об углублённом знании французского языка
Переводы
нет отзывов
$8/час
от 1 дня
#3935