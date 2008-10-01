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Опыт работы:

Переводчик английского и французского языков (10.08 – наст. время)

Письменный перевод (медицина, психология, финансы, бизнес-лексика, художественный)

Устный перевод (последовательный и синхронный) с / на французский, английский, русский, украинский языки

Работа на специализированных выставках Atout France по туризму и отель-менеджменту (2006-2011)

Переводчик

(07\08 – 10.08) с / на английский, русский (рабочие языки банка)

Письменный перевод всех видов внутрибанковской документации

Устный перевод (последовательный и синхронный: переговоры, конференции, тренинги)

Редакция переводов коллег

Координатор украинского бюро

(отдел культурного сотрудничества при посольстве Франции) (02\06 – 03\08) ·

Переводы статей, каталогов украинских и французских ВУЗов, реламных материалов CampusFrance ·

Популяризация системы французского образования (участие в выставках, форумах, университетских конференциях, развитие сети украинских университетов-партнёров) ·

Организация презентаций французских ВУЗов, и расширение их присутствия в Украине

Менеджер по персоналу, переводчик

(01\05 –02\06)

Сопровождение переговоров с иностранными партнёрами

Переводы каталогов основной продукции поставщиков (кофейные машины и оборудование, кофе)

Работа со стратегическими поставщиками, разрешение конфликтных ситуаций

Переводчик

(09\04 – 12\04)

Перевод писем и сопроводительной документации

Языковое оформление и сопровождение заказов: рестораны + кейтеринг + ВИП

Помощь в организации встреч и переговоров

Преподаватель французского языка

(08\01-08\04) ·

обучение теории и практике перевода

преподавание французского языка, в т.ч. иностранцам

руководство и рецензирование дипломных работ

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко - факультет философии (1.10.2008 – 1.10.2011, очная аспирантура) ·

МАУП (Харьковский институт) - факультет психологии (специалист по позитивной психологии и психотерапии, транскультуральной семейной психотерапии и психосоматической медицине) Харьковский Национальный Университет им. Каразина факультет иностранных языков, диплом Специалиста с отличием (переводчик-референт, преподаватель английского и французского языков)

профессиональные навыки и знания

Активное знание французской и английской деловой лексики

Психологическая и лингвистическая интерпретация текстов, в т.ч. составление психологического портрета личности

сертификат Высшей национальной школы искусств и ремёсел г. Клюни (ENSAM Cluny, Франция, выдан 17.07.07) с присвоением 6 кредитов: у частник Конвенции молодёжи Европы, соавтор резолюции 2007 «Европейское образование для всех» ·

· сертификат центра Atalantes Innovations (Лимож, Франция, выдан 8.08.04) о повышении квалификации преподавателя французского языка как иностранного ·

· сертификат Межрегиональной Академии Управления Персоналом (выдан 26.09.03) специалист по позитивной психологии и психотерапии, транскультуральной семейной психотерапии и психосом. медицине ·

· сертификат Торговой Промышленной Палаты Парижа (выдан 30.06.99) о владении коммерческим и экономическим аспектом французского языка · диплом D.A.L.F. (выдан 10.07.00) -- об углублённом знании французского языка

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