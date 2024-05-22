Я Веб-дизайнер, дизайнер банерів та логотипів, можу зробити будь-який дизайн у найкоротші сроки.
Знаю що таке дедлайн. Для роботи використовую - Figma, Adobe Photoshop
Зв'язок 24/7 в телеграмі @Anna_freelancer04
Портфолио
- Detailingнет просмотров
- Velvetнет просмотров
- Detailingнет просмотров
- Titmouse Candle1 просмотр
- Дизайн власного портфоліо4 просмотра
- Банер1 просмотр
- Банер1 просмотр
Баннеры
нет отзывов
$6/час
от $10от 1 дня
#1059
Дизайн сайтов
нет отзывов
$8/час
от $10от 2 дней
#2157