Sinichka04

Анна Sinichka04

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад

Я Веб-дизайнер, дизайнер банерів та логотипів, можу зробити будь-який дизайн у найкоротші сроки.

Знаю що таке дедлайн. Для роботи використовую - Figma, Adobe Photoshop

Зв'язок 24/7 в телеграмі @Anna_freelancer04

Портфолио

Баннеры
нет отзывов
$6/час
от $10от 1 дня
#1059
Дизайн сайтов
нет отзывов
$8/час
от $10от 2 дней
#2157