Я Веб-дизайнер, дизайнер банерів та логотипів, можу зробити будь-який дизайн у найкоротші сроки.

Знаю що таке дедлайн. Для роботи використовую - Figma, Adobe Photoshop

Зв'язок 24/7 в телеграмі @Anna_freelancer04