Sinkevich_AV

Разработка/сопровождение сайтов, графический дизайн

Доброго времени суток! Меня зовут Александр и я помогу вам:

1. Сверстать макет вашего будущего сайта на figma;

2. Скорректировать готовый шаблон на WordPress;

3. Создать сайт любой сложности на WordPress;

4. Разработать сайт с нуля на чистом коде;

5. Посадить сайт на cms + подключение хостинга;

6. Отредактировать наполнение вашего сайта.

7. Разработать логотип или паттерн.

8. Дополнить проект векторной графикой.

Обо мне: окончил магистратуру в университете АСА ДГТУ по специальности - Информационные системы и технологии. Раньше работал в веб-студии, сейчас оценил удаленный формат. Он дает мне возможность уделить больше времени задачам и концентрироваться только на результате.

Моими первыми серьезными проектами были: Создание интернет магазина для винзавода, сайт детского воспитателя, разработка системы тестирования.

Выполню заказ вовремя, четко следуя инструкциям технического задания.