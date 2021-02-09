Sinkevich_AV

Александр Синькевич Sinkevich_AVSinkevich_AV
Доброго времени суток! Меня зовут Александр и я помогу вам:
1. Сверстать макет вашего будущего сайта на figma;
2. Скорректировать готовый шаблон на WordPress;
3. Создать сайт любой сложности на WordPress;
4. Разработать сайт с нуля на чистом коде;
5. Посадить сайт на cms + подключение хостинга;
6. Отредактировать наполнение вашего сайта.
7. Разработать логотип или паттерн.
8. Дополнить проект векторной графикой.
Обо мне: окончил магистратуру в университете АСА ДГТУ по специальности - Информационные системы и технологии. Раньше работал в веб-студии, сейчас оценил удаленный формат. Он дает мне возможность уделить больше времени задачам и концентрироваться только на результате.
Моими первыми серьезными проектами были: Создание интернет магазина для винзавода, сайт детского воспитателя, разработка системы тестирования.
Выполню заказ вовремя, четко следуя инструкциям технического задания.