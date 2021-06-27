За это время реализовал больше 20 проектов для клиентов со всего мира.
Несколько фактов обо мне:
1. 95% довольных клиентов за все время работы.
2. В большинстве случаев реализую проекты быстрее, чем договаривались.
3. Вношу все правки и объясняю каждый пиксель своей работы.
4. Бесплатные консультации и неограниченная гарантия.
5. Делаю не дорого, но всем нравится.
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Услуги:
1. Разработка сайтов/редизайн
-Доработка на CMS Wordpress
2. Дизайн сайтов и моб.приложений
Behance - https://www.behance.net/guymoone511
freelance.ru - https://freelance.ru/sinyuta49
3. Оформление соц.сетей/баннеры
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Нужен современный/продающий/попроще сайт или дизайн ?
E-mail: [email protected]
Whatsapp/Viber: +375445063443
Либо можете позвонить мне по номеру +375 (44) 506-34-43
Пишите, буду рад сотрудничеству.
Портфолио
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