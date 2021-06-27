Занимаюсь разработкой и дизайном сайтов с 2019 года.

Несколько фактов обо мне:

1. 95% довольных клиентов за все время работы.

2. В большинстве случаев реализую проекты быстрее, чем договаривались.

3. Вношу все правки и объясняю каждый пиксель своей работы.

4. Бесплатные консультации и неограниченная гарантия.

5. Делаю не дорого, но всем нравится.

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Услуги:

1. Разработка сайтов/редизайн

-Доработка на CMS Wordpress

2. Дизайн сайтов и моб.приложений

Behance - https://www.behance.net/guymoone511

freelance.ru - https://freelance.ru/sinyuta49

3. Оформление соц.сетей/баннеры

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Нужен современный/продающий/попроще сайт или дизайн ?

E-mail: [email protected]

Whatsapp/Viber: +375445063443

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Либо можете позвонить мне по номеру +375 (44) 506-34-43

Пишите, буду рад сотрудничеству.