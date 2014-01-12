Образование: 2000–2005гг. - КНУ им. Тараса Шевченка, радиофизический ф-т
Специальность: Радиофизик и электронщик.
Квалификация: Радиофизик, инженер-исследователь.
Опыт работы:
1999-2000 ООО "ТехЭлектоСервис"
Должность: перемотчик электродвигателей
Сентябрь 2005 ООО "ГРАНД Электроник"
Должность: Руководитель инженерного отдела
Мои публикации:
Автомобильный GPS-навигатор TrimTrac
http://www.chip-news.ru/archive/chipnews/200804/Article_02.pdf
СВЧ аттенюаторы фирмы Herley General Microwave с аналоговым и цифровым управлением
http://www.soel.ru/cms/f/?/345198.pdf
Звуковые микросхемы компании Aplus
http://grandelectronic.com/articles/develop/sound-chip-company-aplus.html
Знакомство с GSM модулями компании Quectel
http://grandelectronic.com/images/stories/articles/2010/2010_03/Grand_ChipNews_02_2010.pdf
Высокочастотная продукция компании ASB Inc.