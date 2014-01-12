SiriuS-1982

Игорь SiriuS-1982

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Образование: 2000–2005гг. - КНУ им. Тараса Шевченка, радиофизический ф-т

Специальность: Радиофизик и электронщик.

Квалификация: Радиофизик, инженер-исследователь.

Опыт работы:

1999-2000 ООО "ТехЭлектоСервис"

Должность: перемотчик электродвигателей

Сентябрь 2005 ООО "ГРАНД Электроник"

Должность: Руководитель инженерного отдела

Мои публикации:

Автомобильный GPS-навигатор TrimTrac

http://www.chip-news.ru/archive/chipnews/200804/Article_02.pdf

СВЧ аттенюаторы фирмы Herley General Microwave с аналоговым и цифровым управлением

http://www.soel.ru/cms/f/?/345198.pdf

Звуковые микросхемы компании Aplus

http://grandelectronic.com/articles/develop/sound-chip-company-aplus.html

Знакомство с GSM модулями компании Quectel

http://grandelectronic.com/images/stories/articles/2010/2010_03/Grand_ChipNews_02_2010.pdf

Высокочастотная продукция компании ASB Inc.

http://chipnews.com.ua/ru/archive/articles/?rub_id=91

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