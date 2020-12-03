html-developer
Имею хорошие навыки JavaScript, HTML5 и CSS3(SCSS/SASS), Git, Bootstrap, Gulp.
Понимаю и умею верстать кроссбраузерно, адаптивно, пиксель в пиксель по макетам Photoshop или Figma (Grid, Flex и т.д.). Умею работать с CSS и JS анимациями.
Programming Languages: JavaScript, Typescript, HTML5, CSS3 (LESS/SASS), Bootstrap
SourceControl: Git
English level: B1
Module bundler: Webpack, Gulp
Otherskills: Photoshop,Figma, AutoCad, SCAD Office
Phone: +375298645833
Email: [email protected]
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/miasnikova/
Skype: yuliasirius
Telegram: @YuliaSirius
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Главная страница94 просмотра
- Лендинг по макету Figma105 просмотров
- Plumbing work104 просмотра
- Web-приложение "Landskape-Design"89 просмотров
- Promo.maxline.by/fint58 просмотров
- Szalonaredukcja.pl69 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
6 баллов
4 года назад
CSSFigmaGitHTMLJavaScriptNode.js
К сожалению работа не сложилась. Нужно было сверстать десктоп и мобильную версию. В итоге десктоп недовёрстан, ушла куда-то работать и сказала что не будет с нами больше работать..
$30
10 баллов
4 года назад
AJAXFigmaHTML
Очень рекомендую исполнителя! Делалась вёрстка сайта - всё сделано на высшем уровне, чистый код, адаптив - всё учтено. Юлия прекрасный специалист, всегда на связи и выполняет работу на совесть!
Ответный отзыв
После сотрудничества остались очень положительные эмоции. Грамотная постановка задачи, оплата в срок, в любое время на связи. Очень рекомендую заказчика!
HTML-верстка
2 отзыва(-1)
$3/час
#1895
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $50от 2 дней
#1716