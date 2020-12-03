SiriusYulia

Юлия Мясникова SiriusYulia

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
html-developer

Имею хорошие навыки JavaScript, HTML5 и CSS3(SCSS/SASS), Git, Bootstrap, Gulp. 

Понимаю и умею верстать кроссбраузерно, адаптивно, пиксель в пиксель по макетам Photoshop или Figma (Grid, Flex и т.д.). Умею работать с CSS и JS анимациями.

Programming Languages:  JavaScript, Typescript, HTML5, CSS3 (LESS/SASS), Bootstrap

SourceControl: Git

English level: B1

Module bundler: Webpack, Gulp

Otherskills:  Photoshop,Figma, AutoCad, SCAD Office

Phone:   +375298645833

Email:     [email protected]

Linkedin:   https://www.linkedin.com/in/miasnikova/

Skype:    yuliasirius

Telegram:   @YuliaSirius

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Отзывы заказчиков

dr0nka2006
Андрей 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
6 баллов
4 года назад
Вёрстка одностраничного сайта
CSSFigmaGitHTMLJavaScriptNode.js
К сожалению работа не сложилась. Нужно было сверстать десктоп и мобильную версию. В итоге десктоп недовёрстан, ушла куда-то работать и сказала что не будет с нами больше работать..
garold18
30 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Верстка лендинга в html с ajax
AJAXFigmaHTML
Очень рекомендую исполнителя! Делалась вёрстка сайта - всё сделано на высшем уровне, чистый код, адаптив - всё учтено. Юлия прекрасный специалист, всегда на связи и выполняет работу на совесть!
После сотрудничества остались очень положительные эмоции. Грамотная постановка задачи, оплата в срок, в любое время на связи. Очень рекомендую заказчика!
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва(-1)
$3/час
#1895
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $50от 2 дней
#1716