Услуги диктора! Профессиональная озвучка Видеороликов, Телефонии, Книг и многое другое!
Добрый день!
Предлагаю услуги по профессиональной озвучке:
Youtube/ВК/Инст/Телеграм-каналы
ТВ-реклама
API-Телефония
Аудиокниги и многое другое!
Имеется многолетний опыт звукозаписи и звукообработки!
В работе используется ТОЛЬКО профессиональное и современное оборудование!
Всегда готов как к продолжительному так и к разовому сотрудничеству.
Примеры моих работ вы можете найти по ссылке:
https://kwork.ru/audio/24948158/diktor-ozvuchu-vash-tekst-reklamu-rolik-yutub-insta-obzor-telefon
Мой телеграм: @sizonleon
Я против войны в Украине!
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