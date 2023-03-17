Sizonleon

Леонид Сизоненко Sizonleon

 
33 годаРоссия/Хабаровск
год на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Услуги диктора! Профессиональная озвучка Видеороликов, Телефонии, Книг и многое другое!

Добрый день!

Предлагаю услуги по профессиональной озвучке:

  • Youtube/ВК/Инст/Телеграм-каналы

  • ТВ-реклама

  • API-Телефония

  • Аудиокниги и многое другое!

Имеется многолетний опыт звукозаписи и звукообработки!

В работе используется ТОЛЬКО профессиональное и современное оборудование!

Всегда готов как к продолжительному так и к разовому сотрудничеству.

Примеры моих работ вы можете найти по ссылке:

https://kwork.ru/audio/24948158/diktor-ozvuchu-vash-tekst-reklamu-rolik-yutub-insta-obzor-telefon

Мой телеграм: @sizonleon

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