SkAYT-

Дмитрий SkAYT-

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка сайтов. Адаптивность, SCSS/SASS, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Знания, навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • SCSS/SASS
  • JavaScript, jQuery на высоком уровне.
  • Адаптивность
  • Pixel perfect
  • Аккуратный и продуманный ручной код
  • Gulp
  • Git
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