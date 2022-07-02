Верстка сайтов. Адаптивность, SCSS/SASS, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Знания, навыки: