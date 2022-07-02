Верстка сайтов. Адаптивность, SCSS/SASS, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Знания, навыки:
- HTML5
- CSS3
- SCSS/SASS
- JavaScript, jQuery на высоком уровне.
- Адаптивность
- Pixel perfect
- Аккуратный и продуманный ручной код
- Gulp
- Git
- Почта: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/skayt_427
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