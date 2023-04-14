В данный момент являюсь инженером локализации в компании занимающейся переводами и подготовкой различной документации.
Программный стек:
1) Пакет MS Office - Excel, Power Point, Word, Publisher
2) Adobe - InDesign, FrameMaker, Acrobat Pro, Illustrator (средний уровень), Photoshop (средний уровень)
Ищу новые вызовы, ради развития собственных навыков в различных сферах.
Кроме опыта в верстке документов, пристуствует небольшой опыт, связанный с переводами текстов и редактурой субтитров. Отучился на программиста, благодаря чему есть знания современных технологий.
Я против войны в Украине!